Nach einem ARD-Fernsehbeitrag über die Tötung von Ferkeln in einem Mastbetrieb in der Gemeinde Niederer Fläming hat die Kreisveterinärbehörde den Betrieb überprüft und die Staatsanwaltschaft informiert.



"Wir waren nochmal vor Ort, haben mit den Verantwortlichen in der Tierhaltung gesprochen, sie mit den Bildern konfrontiert", sagte die Amtstierärztin Silke Neuling am Freitag Antenne Brandenburg vom rbb. Die Mitarbeiter seien laut des Betriebs nochmals belehrt worden, dass das korrekte Töten der Ferkel zukünftig einzuhalten sei. "Das haben wir auch so angeordnet", sagte Neuling.