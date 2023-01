Verdi ruft für Mittwoch zu Streik am BER auf

Am Mittwoch muss mit massiven Störungen am Flughafen BER gerechnet werden. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal sowie die Mitarbeiter der Luftsicherheit und die Angestellten der Flughafengesellschaft zu einem Streik aufgerufen.

Flugreisende am Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) müssen sich am Mittwoch auf massive Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat einen Großteil der dort Beschäftigten zum Streik aufgerufen.

Wie Verdi am Montag mitteilte, seien die bisherigen Tarifverhandlungen für die Bereiche Bodenverkehrsdienste, Flughafengesellschaft und Luftsicherheit ergebnislos verlaufen. Deshalb werden die Beschäftigten dieser Bereiche für Mittwoch von 3.30 Uhr morgens bis 23.59 Uhr nachts zum Streik aufgerufen.