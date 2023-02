mitleser Donnerstag, 16.02.2023 | 09:59 Uhr

Es wäre ja mal interessant zu erfahren, was passiert, wenn die 17000 ihren Arbeitgeber darüber informieren demnächst wieder die Lohntüte abholen zu wollen.

Von Politik und Wirtschaft wird einem ständig eingetrichtert, das alles nur noch bargeldlos zu geschehen habe.

Was dabei vergessen wird: Die Banken und Sparkassen haben ein Monopol, welches Sie rigoros ausnutzen.

Wenn ich den AGB nicht zustimme, fliege ich. Dabei handelt es sich aber um eine einseitige Willenserklärung, mit der sich die Häuser immer weitere Rechte einholen.

In Zeiten, in denen es kaum bis garnicht Kundenberatung gibt und selbst Bargeldautomaten aller ortens abgebaut werden, ist die ständige Preisanpassung und damit die dauernden AGB-Änderungen mit nix zu begründen.