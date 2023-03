Verdi ruft für Samstag erneut zu Warnstreiks in allen Yorck Kinos auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Samstag alle Beschäftigten der Yorck Kino GmbH zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Dies gab Verdi in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach sind insgesamt elf Kinos in Berlin betroffen. Der Warnstreik soll ganztags in der Zeit von 12:00 bis zur letzten Vorstellung stattfinden.

Verdi fordert laut eigener Auskunft einen höheren Einstiegslohn von mindestens 13 € pro Stunde. Die Beschäftigten seien es leid, dass der Arbeitgeber sich nicht an den Tarifvertrag halte und mindestens 40 Prozent der Belegschaft befristet seien, hieß es. Der Tarifvertrag verpflichte den Arbeitgeber aber nur auf 10 Prozent Befristung. Der Arbeitgeber versuche laut Verdi zudem, externe neue befristete Beschäftigte einzustellen.