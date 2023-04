Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) wird in 30 ihrer momentan 141 Geschäftsstellen keine Beratung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr anbieten. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Potsdam mit. In 22 Filialen sollen nur noch Geldautomaten bereitgestellt werden, mindestens acht Filialen werden laut Angaben vom Dienstag komplett geschlossen.

Das betrifft die Standorte in Finkenkrug und Rathenow West (beide Kreis Havelland), Bötzow, Borgsdorf, Schönwalder Straße in Hennigsdorf sowie Mühlenbeck (alle Oberhavel), Wilhelmshorst (Potsdam-Mittelmark) und Sperenberg (Teltow-Fläming). Die Zweigstelle in Groß Leuthen (Dahme-Spreewald) wird ebenfalls geschlossen, zweimal die Woche soll dort noch eine "fahrbare Geschäftsstelle" vorbeikommen. Groß Köris bleibt bis auf Weiteres geschlossen, nachdem die Sprengung eines Geldautomaten Teile der Filiale zerstört hatte.