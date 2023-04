damarco ffo Mittwoch, 26.04.2023 | 16:05 Uhr

Das Problem ist in der tat auch die geringe Laufzeit, wer sagt denn das dass ganze Theater dann nicht nach einem Jahr von vorne beginnt. Zumal die GDL ja noch in die Verhandlungen eintritt und die kurze Laufzeit wird auch dessen Ursachen haben. Das man eben zur GDL auch nächstes Jahr nochmal nachlegen kann. Die Fahrgäste sind wie immer das letzte im System, wie jene zur Arbeit kommen wenn es sogar Unbefristete Streiks gäbe ist allen egal.



Streikempfehlung am besten gleich am 1.5 oder damit es auch die Pendler wirklich trifft am 2.5. Dann haben ganz viele sofort etwas vom Deutschlandticket. Was die Probleme des ÖPNV und dessen Finanzierung noch so richtig in Fahrt bringt. Nichteinmal ansatzweise ist der Preis von 49€ für ein Jahr zu halten. Da weder Bund noch die Länder die Mittel haben dessen kosten auszugleichen.