Die Preise für Trink- und Abwasser in Berlin sollen steigen. Das kündigten die Berliner Wasserbetriebe für das nächste Jahr an. Grund dafür sind demnach die steigenden Kosten. Unklar ist allerdings noch, wie teuer genau es für die Berliner wird.

Einen weiteren Grund für die angepeilten höheren Preise sieht das Unternehmen in nötigen Investitionen. Eines der großen aktuellen Projekte mit erheblichem Investitionsaufwand für die BWB ist demnach der Umbau der Wasserkreislaufs wegen des sinkenden Grundwasserspiegels in der Stadt und für eine besseren Nutzung von Niederschlagswasser.

BWB-Vorstand Donner sagte der Deutschen Presse-Agentur (DPA), es fehle in Berlin an "Umsetzungskonzepten und Ressourcen, um den so wichtigen Umbau zur Schwammstadt weiter vorzubereiten." So hätten die Wasserbetriebe bereits Flächen von insgesamt rund 100 Hektar identifiziert, die potenziell entsiegelt werden könnten. Schließlich sei Regen nicht länger als "Entsorgungsproblem" zu betrachten, sondern eine "wichtige Ressource". Um diese Ressource optimal zu nutzen und zu schonen, müsse der Abwasserkreislauf umgestaltet werden.