HG Sonntag, 23.04.2023 | 13:13 Uhr

Warum arbeiten so viele Leute im ÖD, wenn es sich dort so schlecht aushalten lässt und sie in der freien Wirtschaft doch so viel mehr verdienen könnten? Zeigen Sie mir mal einen Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft, der solche Lohnerhöhungen erhält und bei Weitem nicht einen so sicheren Arbeitsplatz hat.