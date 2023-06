Herr Schmidt Freitag, 30.06.2023 | 12:30 Uhr

Die Ruhe vor dem Sturm...... und Berlin schaut zu, keine erkennbaren Maßnahmen um das Ruder rumzureissen. Die Menge an Leuten die zu Hause ist wird immer mehr. Rentner etc. Und der Rest muss knüppeln. Durch verfehlte Politik vor 20/30Jahren dazu das Smartphone vergeht der jungen Generation die Lust am schaffen. Verständnis ist von meiner Seite aus vorhanden. Wenn in naher Zukunft nur noch 20% arbeiten und 80% heim sind. Da lohnt sich kein Aufstehen. Dieses Deutschland ist fertig.

Man muss nur ganz genau achten das der aktuelle Protest aus Frankreich nicht herrüberschwappt. Da gehen ja die Leute mit 64 in Rente, erst neu beschlossen. Ein Argument wenn die Deutschen wüssten auch sich an Proteste anzuschließen.