Verdi ruft in Teilen Brandenburger zu Warnstreiks in Kitas und Pflegeheimen auf

Die Gewerkschaft Verdi hat mehr als 600 Beschäftigte in Pflegeheimen und Kitas für Montag in Teilen Brandenburgs zu einem ganztätigen Warnstreik aufgerufen.

In der Uckermark seien fünf Kitas und die ambulante Pflege und Tagespflege der Volkssolidarität betroffen, teilte Verdi am Sonntag mit. In Bernau gehe es um das Seniorenzentrum "Regine Hildebrandt" und in Senftenberg um den Wohnpark "Lausitzer Seenland". Die fünf Kitas der Volkssolidarität Uckermark blieben geschlossen, während in den Senioreneinrichtungen in Bernau und Senftenberg eine Notversorgung für ambulante und stationäre Pflege sichergestellt sei.