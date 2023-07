Der Bund will mehr Tempo beim Ausbau der Schienenverkehrswege in Ostdeutschland machen. Das kündigte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Freitag nach einem Treffen mit den ostdeutschen Länderchefs in Berlin an.

Wissing sagte der Bahn zu, dass sie sofort mit Planungen beginnen könne. Wirtschaftlichkeitsfragen würden zu einem späteren Zeitpunkt geklärt.