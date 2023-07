Zum BER, dann nach Barcelona und zurück: circa 0,87 Tonnen. Nach New York: 3,8 Tonnen. Nach Sydney: sogar 12,7 Tonnen. Etwa so viel CO2 setzt ein Berliner oder eine Brandenburgerin frei, wenn er oder sie sich auf Flugreise begibt.

Die Wissenschaft ist sich einig: Für das Klima ist es am Besten, wenn Treibhausgase gar nicht erst in die Luft geblasen werden. Doch nicht jeder Flug ist ersetzbar. Menschen wollen etwa ihre Familie sehen oder schlicht auf ihre Wunschreise nicht verzichten. Eine Möglichkeit ist dann, die schädliche Klimawirkung zu kompensieren. Sowohl in Berlin als auch Brandenburg bieten Organisationen dazu eine Möglichkeit.

Das Kreuzberger Unternehmen Atmosfair ist vor allem für seinen Flugrechner bekannt, mit dem man ermitteln kann, wieviel Treibhausgas die eigene Reise ausstößt. Dabei werden etwa Flughöhe, Kerosinverbrauch oder auch Flugzeugtyp berücksichtigt. Die Emissionen kann man dann mit einer Spende kompensieren – die Projekte befinden sich jedoch in anderen Ländern.

So werden etwa moderne Kochöfen in Nigeria, Lesotho, Ruanda und Indien finanziert. Dadurch sinke der Holzverbrauch, so dass für das Klima wichtige Wälder nicht abgeholzt würden, sagt Atmosfair. Auch fördere man mit der eigenen Spende Solaranlagen, etwa im Senegal oder auf Madagaskar. Der Vorteil von Projekten in Ländern des globalen Südens liege darin, dass pro investiertem Euro dort bis zu zehn Mal mehr CO2 als in der EU eingespart werden könne.

Eine Tonne CO2 zu kompensieren kostet rund 23 Euro. Um die Emissionen der Reise nach Barcelona und zurück zu begleichen, braucht es etwa 21 Euro, nach New York 87 Euro und nach Sydney 293 Euro.