Dutzende Eurowings-Flüge zwischen Berlin und Mallorca stehen im August auf der Kippe. Wie das Unternehmen rbb|24 bestätigte, droht bei einer Tochterfirma des Unternehmens am Flughafen in Palma de Mallorca ein Streik. Zuvor hatte die "Mallorca Zeitung" berichtet.

Demnach wollen die Mitarbeitenden eines Abfertigungsunternehmens an insgesamt sechs Tagen in den Ausstand gehen - am 1., 3., 4., 8., 10. und 12. August.

Ein Unternehmenssprecher der Eurowings teilte mit, dass man sich in konstruktiven Gesprächen mit dem Betriebsrat befinde. "Es bleibt weiterhin unser Anliegen, eine Lösung am Verhandlungstisch zu vereinbaren." Man sei zuversichtlich den Streik abzuwenden, hieß es.