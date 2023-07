Über die drohenden Streiks hatte zunächst die "Mallorca Zeitung" berichtet. Demnach wollten Mitarbeitende des Abfertigungsunternehmens an insgesamt sechs Tagen in den Ausstand gehen - am 1., 3., 4., 8., 10. und 12. August. Der Betriebsrat hatte laut "Mallorca-Zeitung" der Geschäftsleitung von Wings Handling Palma vorgeworfen, das spanische Arbeitsrecht zu missachten. So würden freiwerdende Stelle nicht durch unbefristete, sondern durch befristete Verträge ersetzt und diese nur in den seltensten Fällen verlängert.



Zudem kritisieren die Mitarbeiter technische Mängel am Arbeitsplatz, die die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten gefährden und unzureichend überprüft würden. So seien beispielsweise Shuttlebusse, die die Passagiere zu den Flugzeugen bringen, nicht klimatisiert. Den Beschäftigten würde in den Sommermonaten kein ausreichender Schutz vor der Hitze geboten.



Während der ursprünglich geplanten Streiktage sind laut Flugplan 32 Flüge zwischen Mallorca und dem BER vorgesehen, was einer mittleren vierstelligen Passagierzahl entspricht.