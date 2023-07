Am ersten Tag der Sommerferien in Berlin und Brandenburg sind die Beschäftigten beim BER-Gepäckwagen-Dienstleister Apcoa Parking zum Streik aufgerufen. Die Auswirkungen für Passagiere halten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi allerdings in Grenzen. Ein Sprecher sagte dem rbb am Donnerstagmorgen, dass trotz des Warnstreiks alle Flüge planmäßig abheben sollen.