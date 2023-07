Pflegedienst Lioncare will Betrieb im Sanierungsverfahren fortsetzen

Zur "kurzfristigen Perspektive" wollte Futterlieb keine Angaben machen, versicherte allerdings dass sie mit den Angehörigen und den Wohngemeinschaften in engem Kontakt stünden.

Lioncare-Geschäftsführer Werner Futterlieb sagte am Freitag dem rbb, sein Unternehmen wolle das Verfahren nutzen, nun seine Strukturen "mit kompetenten Partnern" zu verbessern. Die ambulanten Pflegedienste und Tagespflege-Einrichtungen könnten in gewohnter Weise weiterarbeiten. Man sei mit den Angehörigen der Pflegepatienten in Kontakt, sagte Futterlieb Antenne Brandenburg.

Die Unterbringung in Pflegeheimen ist oft mit großen finanziellen Belastungen verbunden. Die Kosten dafür sind in Berlin und Brandenburg zuletzt deutlich gestiegen. Gründe dafür liegen auch in der Entwicklung der allgemeinen Inflation.

Kosten für Unterbringung in Pflegeeinrichtungen deutlich gestiegen

Als Grund für die finanzielle Schieflage des Unternehmens gab Futterlieb große Außenstände bei den Kostenträgern, Probleme im Nachgang der Pandemie, einen hohen Krankenstand von 20 Prozent und gestiegene Sachkosten an.

Es kämen viele Punkte zusammen, die auch ein wirtschaftlich gutes Unternehmen mit einer guten Auftragslage in Probleme brächten. Insgesamt gebe es in ganz Deutschland grundsätzliche strukturelle Problem in der Pflege.

Lioncare hat nach eigenen Angaben vor wenigen Tagen beim Amtsgericht Potsdam einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht habe die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Solch eine Insolvenz in Eigenverwaltung ist ein Sanierungsverfahren, bei dem die Unternehmensleitung den Betrieb in Eigenregie saniert.