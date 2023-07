Beschäftigte der Krankenkasse AOK Nordost sind am Montag in einen Warnstreik getreten, dadurch kam es zu Einschränkungen in den Service-Centern.

Wegen der enormen Preis-Steigerungen benötigten die Beschäftigten dringend eine Einkommens-Erhöhung, hieß es von der Gewerkschaft Verdi, die zu dem Warnstreik aufgerufen hatte. Die Beschäftigten hätten auch in Krisenzeiten für die Versicherten gearbeitet und dafür keine Anerkennung und Wertschätzung erfahren.

Nach Angaben von Verdi beteiligten sich rund 400 Beschäftigte an dem Warnstreik. Am Mittag gab es eine Kundgebung vor der Geschäftsstelle in der Wilhelmstraße in Kreuzberg.