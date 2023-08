Absichtserklärung unterzeichnet - Brandenburg will gemeinsam mit dem Zoll Schwarzarbeit bekämpfen

Mi 09.08.23 | 20:18 Uhr | Von Nico Hecht

Die wirtschaftlichen Schäden, die jährlich durch illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit verursacht werden, sind immens. Brandenburgs Arbeitsministerium und die Generalzolldirektion wollen dagegen nun enger zusammen vorgehen. Von Nico Hecht

Deutlicher Anstieg der Schwarzarbeit erwartet

Gesamtschaden in Brandenburg im Jahr 2022 bei rund 29.8 Millionen Euro

Zoll und Landesbehörden planen besseren Informationsaustausch

Das Land Brandenburg und der Zoll wollen künftig stärker zusammenarbeiten gegen Schwarzarbeit. Um das zu untermauern, haben Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher; am Mittwoch in Potsdam eine Absichtserklärung unterzeichnet. "Wir wollen vor allem die Informationen gegenseitig stärker austauschen. Und diejenigen, die damit zu tun haben, besonders dafür schulen", erklärte Steinbach das Ziel der Vereinbarung.

Systematischer Informationsfluss und Aktionstage

Die Zusammenarbeit mit dem Zoll zu stärken sei auch deshalb wichtig, weil mit der Inflation das Risiko steige, dass die Fälle von Schwarzarbeit deutlich zunähmen und der dabei entstehende Schaden erheblich steige, so Steinbach. Die Bundesbehörde Zoll ist für die Kontrollen verantwortlich, mit denen etwa auf Baustellen oder in Gaststätten und Fuhrunternehmen die Beschäftigungsverhältnisse überprüft werden. Generalzolldirektionspräsidentin Hercher sagte, der Informationsfluss zwischen den Landesbehörden und dem Zoll solle systematisiert werden. Bei gemeinsamen Aktionstagen sollen künftig bei konkreten Kontrolleinsätzen Verbesserungsbedarfe analysiert und eine stärke Zusammenarbeit praktiziert werden. Das funktioniere in anderen Bundesländern schon sehr gut, so Hercher. In Nordrhein-Westfalen gibt es solche beispielsweise bereits seit anderthalb Jahren.

Minister und Experten erwarten Schwarzarbeitsanstieg

Steinbach hatte schon mehrfach auf den großen Schaden angesprochen, den die Schwarzarbeit für die Sozialsysteme bedeute. Für 2022 schlagen 29,8 Millionen Euro zu Buche. Zum Jahresanfang hatte Steinbach gesagt, das Experten erwarten, dass diese Summe in diesem Jahr um bis 20 Millionen Euro wachsen könnte. "Es besteht immer das Risiko, insbesondere wenn jetzt die Inflation relativ hoch ist, wenn die Preise in die Höhe gehen, dass es dann eine Versuchung gibt, von diesem Instrument Gebrauch zu machen, um eben wieder etwas Geld zu sparen. Und insofern bedarf es, glaube ich, gerade in der Post-Coronazeit jetzt einer besonderen Aufmerksamkeit", sagte Steinbach. So sehen das auch Wirtschaftswissenschaftler. Studien der Johannes Kepler Universität in Linz und der Universität Tübingen sagen voraus, das 2023 die Schwarzarbeit nach anderthalb Dekaden erstmals wieder zunehmen könnte. Verantwortlich für Schwarzarbeit sind einzelne Täter, oft aber auch organisierte kriminelle Banden.

Steinbach: Schwarzarbeit bedroht die soziale Marktwirtschaft

Bundesweite Aufmerksamkeit erlangte eine Ermittlung gegen eine Gruppe von acht Männern: Dabei kam es im Dezember 2021 zu einer bundesweiten Razzia mit Schwerpunkt in Brandenburg und Berlin. 50 Wohnungen, Geschäftsräume, Logistikzentren sowie die Wohnunterkünfte von Arbeitern wurden durchsucht. 2.200 Zoll- und Polizeikräfte sowie Kräfte des Technischen Hilfswerkes waren dabei im Einsatz. Unter anderem stellten sie dabei 275 Personen fest, die nicht nur schwarz arbeiteten, sondern dafür auch illegal nach Deutschland geschleust worden waren. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Berlin hatte die Bande die Personen dafür mit gefälschten Ausweisen und Papieren versorgt. Minister Steinbach unterstrich, Schwarzarbeit sei kein Kavaliersdelikt. Mit der Kooperationsvereibarung sei auch verabredet, mehr dafür zu tun, dass sich das Bewusstsein dafür in der Bevölkerung stärke. Schwarzarbeit bedrohe die sozial Markwirtschaft und sorge dafür, dass in großer Höhe Steuern hinterzogen werden. Nach seinen Angaben schätzen Wirtschaftsforscher den jährlichen Umsatz von Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit in Deutschland auf gut 320 Milliarden Euro, etwa das Vierfache der jährlichen Wirtschaftsleistung Brandenburgs.

