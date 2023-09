Plinc Cottbus Sonntag, 24.09.2023 | 16:19 Uhr

Danke an den RBB für die detaillierte Darstellung des Themas in diesem Beitrag, einschließlich der Stellungnahmen der Betroffenen zum Vorwurf von Correctiv, hier sei ein Schweigegeld gezahlt worden. Demnach haben die LEAG und die Stadt Frankfurt einen Streit zu einem konkreten, einzelnen Sachverhalt vertraglich beigelegt. Dazu gehört eine durchaus übliche Vereinbarung, zukünftiv weitere gegenseitige Maßnahmen in der konkreten Sache zu unterlassen. Von einem "Schweigegeld" kann hier also keine Rede sein. Vielmehr handelt es sich hier (wieder einmal) um eine unzulässige Skandalisierung und Selbstinszenierung von Correctiv, wie gemacht für ein Staatstheater ("Shame on him who thinks evil of it.") Inzwischen lohnte sich eine eigene "Korrektiv"-Internetseite für die investigativen Berichte von Correctiv.