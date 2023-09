Nach der Insolvenz des Nürnberger Unternehmens Project Immobilien droht in Berlin das Aus für etwa 800 privat finanzierte Wohnungen. Nach rbb24-Abendschau-Recherchen sind davon zwölf Baustellen betroffen. Dort ruhen derzeit die Bauarbeiten. In einem offenen Brief haben sich betroffene Wohnungskäufer an den Berliner Senat mit der Bitte um Bürgschaften gewandt. Insbesondere Bausenator Christian Gaebler (SPD) solle sich dafür einsetzen, die Fertigstellung dieser Projekte sicher zu stellen.

Gaebler sagte dazu am Freitag in der rbb24 Abendschau, das Risiko für diese Bauten liege bei den privaten Investoren. Politik könne nicht jedes private Risiko absichern.



Derzeit laufen die Insolvenzverfahren. Dabei stehe noch gar nicht fest, was aus den betroffenen Firmen werde, so Gaebler. Bankbürgschaften könne es in dieser unklaren Situation nicht geben. Er wolle aber prüfen, ob es im Bereich des Ressorts Wirtschaft Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung gebe.