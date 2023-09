Wossi Samstag, 16.09.2023 | 18:16 Uhr

„Wassermengen ausgeschöpft sind“

Was würde es bedeuten, wenn Behörden und Verwaltung genau das ignorieren? Was würde mit den Seen passieren? Wie wirkt sich das auf den Verkauf von Privatgrundstücken aus? Wie würden sich, trotz mehr Abnehmer, die Wasser- u. Abwasserpreise dadurch entwickeln? Wie hoch sind die Steuereinnahmen von Tesla?

Wichtige Fragen. Aus der Brandenburgansiedlungsgroßprojektgesshichte wissen wir und die Geberländer, was das bedeutet. Erst solide die Hausaufgaben machen und nicht hinterher „rumeiern“ so nach dem Motto „Ich entscheide... über die Köpfe Anderer und für Lösungen bin ich nicht zuständig“.