Vielen Mietern flattern derzeit die Betriebskostenabrechnungen in den Briefkasten, für manche ein böses Erwachen - trotz der Energiepreisbremsen. Die Verbraucherzentrale sagt, ein Überprüfen der Abrechnung kann sich auszahlen. Von Jacqueline Piwon

Da haut was nicht hin, denkt das Ehepaar Meier* aus Liebenwalde (Oberhavel), als sie ihre Betriebskostenabrechnung für 2022 in den Händen halten. 280 Euro sollen sie nachzahlen und das obwohl im letzten Jahr ihr monatlicher Abschlag bereits um 80 Euro erhöht wurde.

"Ich hab damit gerechnet, dass wir was nachzahlen müssen, aber eigentlich nicht in dieser Höhe", sagt Bärbel Meier. Zusammen mit ihrem Mann sitzt sie im Beratungsraum der Verbraucherzentrale Brandenburg. Berater Jörg Spiel sitzt ihnen gegenüber. Er ist Rechtsanwalt und berät Menschen wie das Ehepaar Meier in Sachen Betriebskostenabrechnung. Eine halbe Stunde hat er Zeit, danach weiß das Ehepaar, ob die 280 Euro, die sie zahlen sollen, gerechtfertigt sind oder nicht.