Seit mehr als 20 Jahren streiten Abwasserzweckverbände, Kommunen und Grundstückseigentümer darum, wer für Investitionen in die Wasserversorgung aufkommen muss. Ein Urteil könnte nun zu hohen Rückzahlungen an Beitragszahler führen. Von Markus Woller

Der Wasserverband hatte daraufhin die Gebühren für diese Kunden erhöht. Anderen Kunden, die für ihren Anschluss bezahlt hatten, wurden hingegen günstigere Wassergebühren zugestanden. Dies sei aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht zulässig, urteilte das Gericht. Rund 20 Wasserverbänden in Brandenburg drohen nun Rückzahlungen in Millionenhöhe.

Von übereilten Schritten rät der Landeswasserverbandstag seinen Mitglieds-Wasserverbänden jedoch ab. Zunächst müsse das schriftliche Urteil abgewartet werden, so Pencereci. Das könne Monate dauern. Außerdem hatte das Bundesverwaltungsgericht die Angelegenheit zur erneuten Verhandlung an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zurückverwiesen. Jetzt müsse zunächst geklärt werden, wie sich die Gerichte dann konkret äußern werden.

Die Gruppierung BVB/Freie Wähler, die sich in den vergangenen Jahren auf die Seite der Altanschließer gestellt hatten, fordern unverzügliche Konsequenzen aus dem Urteil. Die Vereinigung hatte die gesplitteten Gebühren schon zuvor als "Altanschließerbeiträge durch die Hintertür" bezeichnet. "Jetzt ist die Landesregierung in der Pflicht, den Abwasserverbänden zu helfen, dass das Geld schnellstmöglich an die Bürger zurückgezahlt werden kann", so BVB/Freie Wähler-Chef Péter Vida.