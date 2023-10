Neues Lehramtsstudium in Senftenberg beginnt

Rund 1.500 Lehrkräfte braucht Brandenburg voraussichtlich in den kommenden Schuljahren. Ein neues Lehramtsstudium in Senftenberg soll helfen, dem Mangel entgegenzuwirken. Im Wintersemester starten 56 Studierende in die neue Ausbildung.