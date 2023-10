Altanschließer, die wegen einer Verjährung keine Anschlussbeiträge gezahlt haben, dürfen nicht mit höheren Wassergebühren belastet werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Dienstag entschieden.

Dies sei aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht zulässig, urteilte das Gericht. So darf "ein Herstellungsaufwand", so in der schriftlichen Mitteilung des Gerichts, "für den hypothetische Festsetzungsverjährung eingetreten ist, aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht über Benutzungsgebühren gedeckt werden".

Das Bundesverwaltungsgericht verwies das Verfahren zur weiteren Verhandlung und Entscheidung zurück an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.

Für die Wasserverbände in Brandenburg hat das Urteil weitreichende Folgen. Schätzungsweise 20 bis 30 Wasserverbände sind von dem Urteil betroffen und müssen mit deutlich geringenen Gebühreneinnahmen von einem Teil ihrer Kunden rechnen.