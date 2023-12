Gastronomie in der Dauer-Krise

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nannte den Senatserlass "eine wichtige Unterstützung, denn die schwierigen Corona-Jahre wirken immer noch nach". "Wir wollen mit dem Verzicht auf diese Einnahmen den Gastwirten und Schaustellern, dem Einzelhandel oder auch den kreativen Menschen in Berlin helfen, sich wieder zu stabilisieren", so Wegner weiter. Er setzt darauf, dass so Arbeitsplätze erhalten werden und der Wirtschaftsstandort Berlin gestärkt wird.

Eine Sondernutzungsgebühr für öffentliches Straßenland kostet pro Jahr je nach Größe der benötigten Fläche 100 oder 200 Euro Verwaltungsgebühr, dazu kommen Kosten von 12,50 bis 16,25 Euro pro Jahr und Quadratmeter.

Die Gebührenbefreiung im kommenden Jahr gilt für die Gastronomie, das Schausteller- und Veranstaltungsgewerbe, die Messe- und Kongresswirtschaft, den Einzelhandel und die Kultur- und Kreativwirtschaft.