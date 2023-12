Die beiden wichtigsten Immobiliengesellschaften im Signa-Konzern des österreichischen Miliardärs René Benko haben Insolvenzverfahren angekündigt.

Eines davon ist das Unternehmen Signa Prime, wie am Donnerstag in Wien mitgeteilt wurde. Dort habe man einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Das bedeutet, dass das Management in Verantwortung bleibt, aber einen Sanierungsverwalter zur Seite gestellt bekommt.

Diesem Schritt werde die Signa Development Selection AG am Freitag folgen. Trotz erheblicher Bemühungen habe man die Mittel für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht sicherstellen können.