Der Ausbau des Glasfasernetzes in Brandenburg wird sich nach Einschätzung der Landesregierung nicht mehr so fortsetzen wie bisher. Dafür gebe erste Anzeichen, teilte das Wirtschaftsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mit.



In den letzten zehn Jahre seien die Investitionen in Sachanlagen auf dem Telekommunikationsmarkt gewachsen - das werde aber voraussichtlich so nicht anhalten oder sogar zeitweise zurückgehen. Als Gründe sieht die Landesregierung gestiegene Kosten und Fachkräftemangel. [parlamentationsdokumentation.brandenburg.de]