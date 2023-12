Awo Berlin und Verdi einigen sich in Tarifverhandlungen

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Berlin und die Gewerkschaft Verdi haben in der fünften Runde der Tarifverhandlungen eine Einigung erzielt. Der Tarifabschluss orientiere sich stark am kürzlich erzielten Abschluss für den Öffentlichen Dienst der Länder, teilten der Awo-Landesverband und Verdi am Dienstagabend gemeinsam mit.

Die Beschäftigten bekommen demnach einen Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro und eine sogenannte Hauptstadtzulage. Die Gehälter erhöhen sich in mehreren Schritten: zuerst um einen Sockelbetrag und 2025 um weitere 5,5 Prozent. Der Tarifvertrag gilt bis zum 31. Mai 2026.