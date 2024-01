Der insolvente Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) ist nach eigenen Angaben bis zum Spätsommer durchfinanziert. "Die Liquidität reicht weit über den Insolvenzgeldzeitraum, also bis in den Spätsommer, hinaus", sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle das Verfahren in einem Zeitfenster von sieben bis acht Monaten abschließen.

Der Galeria-Chef Olivier van den Bossche erwartet eigenen Aussagen zufolge, dass das Unternehmen einen neuen Eigentümer findet. Mit einer Zerschlagung rechne er nicht. "Ich sehe das Szenario ausdrücklich nicht. Es geht darum, Galeria als Ganzes zu erhalten", sagte van den Bossche. Das operative Geschäft sei zuletzt sehr gut verlaufen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres, von Oktober bis Dezember, seien die Umsätze deutlich besser gewesen als im Vorjahr. Bei mehr als 60 Filialen sei man bereits profitabel.



Um die Vorteile eines bundesweiten Warenhauskonzernes weiterhin aufrechterhalten zu können, muss dem Galeria-Chef zufolge eine Mindestzahl an Standorten erhalten bleiben. "30 Häuser, wie gelegentlich berichtet wird, sind dafür viel zu wenig. Damit könnten wir nicht mehr von Größenvorteilen profitieren, zum Beispiel in Verhandlungen mit Lieferanten", so van den Bossche.



Galeria betreibt aktuell 110 Filialen, 18 davon schließen im Laufe des Januars im Zuge des letzten (darunter zwei in Berlin: Leopoldplatz in Wedding und Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg), erst 2023 beendeten Insolvenzverfahrens. In Berlin verbleiben ab Februar noch acht Filialen. In Brandenburg gibt es nur noch eine GKK-Filiale - in Potsdam. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben bundesweit mehr als 15.000 Menschen.