Wegen IT-Problemen haben Kunden bei McDonalds auch in deutschen Filialen am Freitag mit Problemen rechnen müssen. "In unseren Restaurants ist es vereinzelt zu technischen Störungen gekommen. Das Problem ist zwischenzeitlich behoben", teilte eine Sprecherin der Fast-Food-Kette der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in München mit.