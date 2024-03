Aktie von Hellofresh verliert Hälfte an Wert

Der Kochboxen-Versender Hellofresh stellt sich auf schwierige Jahre ein. Die Zurückhaltung der Kunden belastet den MDax-Konzern aus Berlin. Am Donnerstagabend hatte Hellofresh mitgeteilt, dass die Mittelfristziele unwahrscheinlich zu erreichen seien.



Der Kurs der Hellofresh-Aktie brach deshalb am Freitagvormittag um 46 Prozent auf 6,35 Euro ein. Zum Vergleich: In der Hochphase der Corona-Pandemie waren es fast 100 Euro gewesen.