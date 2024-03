Rolls-Royce hat Investitionen in seine Montage-, Test- und Servicekapazitäten angekündigt - unter anderem sollen 22,5 Millionen britische Pfund (ungerechnet etwa 26 Millionen Euro) in das Turbinenwerk in Dahlewitz (Teltow-Fläming) fließen. Das teilte der Triebwerkshersteller am Freitagvormittag mit.

Demnach werden am Brandenburger Standort auch 100 neue Arbeitsplätze geschaffen.