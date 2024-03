Streik in Krankenhäusern am Mittwoch in Brandenburg

Die Gewerkschaft Verdi ruft Krankenhäuser in Brandenburg für Mittwoch zu Streiks im Rahmen eines Aktionstages auf. In den entsprechenden Krankenhäusern laufen aktuell Tarifverhandlungen, teilte Verdi am Dienstag mit.

Aufgerufen sind die Belegschaften der Asklepios Fachkliniken in Brandenburg an der Havel, Lübben und Teupitz (beides Dahme-Spreewald), die Belegschaften des Universitätsklinikums Ruppin-Brandenburg in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) sowie des Oder-Spree Krankenhauses in Beeskow (Oder-Spree).