Zwei US-amerikanische Fast-Food-Ketten wollen Medienberichten zuolge noch in diesem Jahr nach Deutschland expandieren. Die Donut-Kette Krispy Kreme und das auf mexikanische Küche spezialisierte Schnellrestaurant Taco Bell sollen laut dem Fachmagazin "Food Service" und dem "Business Insider " zehn Standoprte zunächst in Berlin eröffnen.

Verantwortlich für die Eröffnung der Berliner Standorte ist demnach das Franchise-Unternehmen IS Holiding (ISH), das auch die Fast-Food-Ketten KFC und Pizza Hut im Portfolio hat. Wie ISH "Food Service" sagte, soll Taco Bell im Juli oder August in Berlin eröffnen, Krispy Kreme wiederum "im Laufe des Jahres". Eine entsprechende Anfrage des rbb an ISH blieb zunächst unbeantwortet.

Dem "Business Insider" zufolge wird bereits über geeignete Standorte verhandelt. Sollte der Start in Berlin erfolgreich sein, sollen weitere Filialen in Frankfurt (Main) folgen. Insgesamt plane ISH, innerhalb der nächsten fünf Jahre 100 bis 150 Taco Bell-Restaurants in Deutschland zu eröffnen

Bisher befinden sich Restaurants von Taco Bell in Deutschland nur in US-Kasernen in Wiesbaden, Sprangdahlem und Ramstein. Krispy Kreme gibt es bisher an europäischen Standorten in Frankreich, Großbritannien. Irland und der Schweiz.