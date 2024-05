Verdi will kommunale Kitas in Berlin bestreiken

Die Gewerkschaft Verdi will in der kommenden Woche die kommunalen Kitas in Berlin bestreiken. Das hat Verdi-Sprecher Kalle Kunkel dem rbb am Freitagabend auf Nachfrage bestätigt. Über den Kita-Streik hatte zuerst der "Tagesspiegel" [€] berichtet.

Demnach soll es zunächst mit einem Streiktag losgehen und sich dann steigern. Rund 280 Kitas mit etwa 35.000 Kindern sind betroffen. Details will Verdi am Montag bekanntgeben. Die Gewerkschaft fordert mehr Personal und kleinere Betreuungsgruppen. Bisher hat der Senat Gespräche abgelehnt.