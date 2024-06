Die Zahlen der Arbeitslosen in Berlin und Brandenburg haben sich im Juni im Vergleich zum Mai kaum verändert. Im Juni waren in Berlin 200.396 Menschen arbeitslos. Das waren 636 mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist demnach im Juni im Vergleich zum Mai um rund 300 auf 80.590 gesunken.