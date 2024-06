Um gegen illegale Fahrdienstleister vorzugehen, kontrolliert das Land Berlin sie in diesem Jahr verstärkt und geht auch verstärkt gegen Verstöße vor. Das sagte Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Die Firmen bieten ihre Dienste über Plattformen wie beispielsweise Uber oder Bolt an.