Traditionslokal "Loretta am Wannsee" öffnet wieder

Das Traditionslokal "Loretta am Wannsee" öffnet nach mehrmonatiger Pause wieder. Der neue Betreiber will am Samstag erstmals wieder Gäste im Loretta begrüßen.

Noch sind die Aufbauarbeiten im Gange, dann soll es ein sogenanntes Soft Opening geben: Schrittweise soll das "Loretta" vergrößert werden, bis Mitte Juli alles steht.