Das Werk in Lübben wurde 1957 gegründet. Zu DDR-Zeiten war das Unternehmen zunächst in der Munitionsherstellung und später in der Munitionsentsorgung tätig. In den letzten Jahren war die Spreewerk Lübben GmbH in das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien eingestiegen.

Wegen mangelhafter Auslastung und hoher Kosten war zu Jahresbeginn die Schließung verkündet worden. Die wurde nun durch die Übernahme abgewendet.