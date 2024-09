Vielen mag das Oder-Hochwasser 1997 und die Überschwemmungen der Elbe 2002 noch in Erinnerung sein. Mit dem Klimawandel drohen solche Ereignisse noch häufiger aufzutreten. So steigt auch das Hochwasserrisiko. In diesem Zusammenhang rückt der sogenannte Versicherungsschutz gegen Elementarschäden in den Fokus. Der betrifft die Naturgewalten, wie Überschwemmungen, Hagel, Sturm, Erdbeben oder Schnee.