Ronny Berlin Mittwoch, 16.10.2024 | 16:55 Uhr

Sind in der Flugschneise und es sind garantiert mehr Nachtflüge und Landungen und man hat den Eindruck das ein Nachtflugverbot nicht wirklich existiert. Die Strafen sind zu gering und es gibt Alternativrouten. Einige Fluggesellschaften verkleinern Ihre Angebote in Hamburg und Co, hoffe das auch für Berlin, schließlich läuft so Grüne Wirtschaftspolitik, Steuern verjagen Unternehmen und Arbeitsplätze.