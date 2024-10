Fritz Bauer Peitz Freitag, 11.10.2024 | 13:32 Uhr

Das ist schlau von den Banken. Nächstes Jahr nur 2,8% und im darauffolgenden nur 2,7%. Wenn also die Inflation wieder richtig wüten wird, ist der zu niedrige Tarifabschluss in Beton gegossen.

Wer solche Tarifverträge verhandelt, kann kein Freund von Arbeitnehmern sein.

In finanziell unruhigen Zeiten macht man Abschlüsse auf Sicht, heißt also: Möglichst kurze Laufzeiten und keine 27 Monate.