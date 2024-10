Bahn will kein ICE-Werk mehr in Stahnsdorf bauen

Nach jahrelangen Diskussionen ist der Bau eines neuen ICE-Instandhaltungswerks in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) vom Tisch. Das bestätigte eine Bahnsprecherin dem rbb am Donnerstagnachmittag. Über die Neubauten in Cottbus und Dortmund hinaus gebe es momentan keinen Bedarf an neuen Standorten. Die Sondierungen für den Neubau eines ICE-Werkes im Raum Berlin-Brandenburg würden deshalb nicht weiter verfolgt.