Pflegeassi Freitag, 04.10.2024 | 16:02 Uhr

Ja Traurig auch das nichts getan wird ,um die Arbeitsbedingungen für Pfleger zu verbessern. Dann bräuchten wir keine Pflegekräfte aus dem Ausland. ca. 200-300000 Pfleger würden in den Beruf zurückkehren, wenn die Bedingungen besser wären. Gibt es mehrere Studien, die das belegen. Also, auch an Sie gerichtet : Setzen Sie sich dafür ein, die Bedingungen für unsere Kollegen zu verbessern, statt nach Hilfe aus dem Ausland zu rufen.