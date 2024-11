Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie steht kommende Woche die dritte Verhandlungsrunde in Berlin und Brandenburg an - voraussichtlich begleitet von erneuten Warnstreiks der Gewerkschaft. Die Gespräche sind für Dienstag angesetzt, wie die IG Metall mitteilte. Bereits für Montag kündigte die Industriegewerkschaft Warnstreiks an mehreren Industriestandorten an.