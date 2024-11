Bei den Galeria-Kaufhäusern in Berlin und Brandenburg sollen am Dienstag Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie will mit dem Streik Druck für eine tarifliche Lohnerhöhung bei den Galeria-Beschäftigten machen.

Das Unternehmen wird aufgefordert, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Außerdem solle es Galeria unterlassen, Angebote abseits von Tarifverträgen an die Verkäuferinnen und Verkäufer zu machen.