Kaethe Tempelhof Freitag, 08.11.2024 | 23:52 Uhr

St. Joseph Krankenhaus in Tempelhof ? Oh oh , Vorsicht, da schauen die Operatöre erstmal in ein Buch, um zu schauen , wie man in dem Fall vorgeht. Mobbing ist in dem Haus an der Tagesordnung!

Ich kannte eine Frau, die ihr Kind bis zur letzten Sekunde ausgetragen hat , es kam dann ein totes Kind auf die Welt . Auf dieses Krankenhaus kann man gut verzichten.

Schade dass das wenckebach nicht mehr betrieben wird.

Das ist eine Insider Info !!