Bild: dpa-Zentralbild

Im Oktober 2021 präsentiert Musk das Werk an einem "Tag der offenen Tür" und kündigt den Start der Produktion für Ende des Jahres an. Er verspricht, dass die Fabrik nur minimale Wassermengen verbrauchen werde. Noch im August hatte er sich über die Kritik von Umweltverbänden am Wasserverbrauch lustig gemacht. "Diese Region hat so viel Wasser. Sehen Sie sich um!", hatte er auf eine Frage in Grünheide gesagt. "Hier ist überall Wasser."