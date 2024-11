Die Bauarbeiten für ein Wohnquartier ohne Autoverkehr sollen am Montag in Potsdam beginnen. Bauherr des Gebiets am Brauhausberg ist die Hasso-Plattner-Stiftung. Auf einer 8.000 Quadratmeter großen Fläche direkt neben dem Kunsthaus "Das Minsk" will die Hasso-Plattner-Stiftung sechs Wohngebäude errichten.